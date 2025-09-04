Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt Pazar Ziyareti ve İbadethane İncelemesi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, semt pazarını ziyaret etti.

Pazar tezgahlarını gezen ve esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Sarıkurt, esnafın taleplerini dinledi.

Ziyarette Sarıkurt'a Çorlu Belediyesi meclis üyesi Talat Keskin de eşlik etti.

- Hayrabolu'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri başladı

Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

İnan, Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşları sağlıklı yaşam, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve hastalıklardan korunma konularında bilgilendireceklerini dile getirdi.

Etkinlikler kapsamında kanser taramaları, kronik hastalıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme faaliyetleri yapılacağı bildirildi.

Başkan Sarıkurt tadilat çalışmalarını inceledi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Reşadiye Camisi'nde devam eden tadilat çalışmalarını inceledi.

Kentteki ibadethanelerin daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaları yakından takip eden Sarıkurt, projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sarıkurt, cami incelemesinin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.