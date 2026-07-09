Türkiye ve UfM, Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu'nun ilk toplantısını Fas'ta gerçekleştirdi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) dönem başkanı Türkiye ile Akdeniz İçin Birlik (UfM), Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu serisinin ilk ulusal istişare toplantısını Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirdi.

UfM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinde düzenlenen toplantı, COP31 öncesinde Akdeniz ülkelerinin ortak önceliklerini belirlemek ve bölgenin ortak yaklaşımını oluşturmak amacıyla planlanan 7 ulusal istişare toplantısının ilkini oluşturdu.

Toplantılardan elde edilecek sonuçlar, kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında sunulacak "Akdeniz Sentez Notu"nda bir araya getirilecek.

Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, UfM İnsan Gelişimi Genel Sekreter Yardımcısı Petra Kezman ile Fas'ın kamu kurumları, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından iklim alanında faaliyet gösteren temsilciler katıldı.

Toplantıda COP31 Eylem Gündemi doğrultusunda "elektrifikasyon ve enerji dönüşümü", "iklim finansmanına erişim ve uygulanması", "okyanuslar ve denizler" ile "Rio Sözleşmeleri arasındaki sinerjiler ve iklim uyumu" başlıklı dört tematik yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Katılımcılar, iklim eylemi ile insan gelişiminin eğitim, araştırma, beceri geliştirme ve gençlerin katılımıyla birlikte ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, bu alanların dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları olduğuna dikkati çekti.

Akdeniz küresel ortalamadan yaklaşık yüzde 20 daha hızlı ısınıyor

Büyükelçisi Kılıç, Türkiye'nin COP31 Dönem Başkanlığı süresince küresel iklim eyleminin Akdeniz boyutunu güçlendirmeyi öncelikleri arasına aldığını belirtti.

Kılıç, "Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu aracılığıyla bölgemizdeki hükümetlerin, sivil toplumun, özel sektörün ve akademinin deneyimlerini, önceliklerini ve beklentilerini COP31'in sonuçlarına yansıtmayı amaçlıyoruz. Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu'nun ilk ulusal istişare toplantısının Rabat'ta düzenlenmesinden ayrıca memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

UfM İnsan Gelişimi Genel Sekreter Yardımcısı Petra Kezman da Akdeniz'de 500 milyondan fazla insanın yaşadığını ve bölgenin küresel ortalamadan yaklaşık yüzde 20 daha hızlı ısındığını belirtti.

Sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları ve ani sellerin bölgeyi giderek daha fazla etkilediğini kaydeden Kezman, "Bu sorunların temel nedenleri sınır ötesi niteliktedir. Hiçbir ülke bunları tek başına çözemez. Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu, bölgemizin ihtiyaç duyduğu daha güçlü iklim işbirliğini geliştirmek için önemli bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fas'tan Türkiye'nin COP31 Dönem Başkanlığı Eylem Gündemi'ne destek

Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Direktörü Raşid Tahiri ise Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu'nun önemine işaret ederek Akdeniz'de bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tahiri, "Fas, iklim eylemini ulusal kalkınma modelinin merkezine yerleştirdi. Ülke, 2035 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 53 azaltmayı hedefliyor ve yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, iklim uyumu, karbon piyasaları ile iklim finansmanı alanlarındaki çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Türkiye'nin COP31 Dönem Başkanlığı Eylem Gündemi'ne destek verdiklerini belirten Tahiri, gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına erişiminin kolaylaştırılması, iklim uyumu ile kayıp ve zarar mekanizmalarının güçlendirilmesi ve iklim taahhütlerinin somut yatırım ve projelere dönüştürülmesinin önemine dikkati çekti.

UfM'nin, COP31 kapsamında Akdeniz ülkeleri, bilim insanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek Akdeniz Pavilyonunu yeniden kurmaya hazırlandığı, böylece bölgenin iklim değişikliğinden kaynaklanan ortak sorunlarının küresel iklim müzakerelerinde daha görünür hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.