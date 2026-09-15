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COP31 kapsamında "çevre ve iklim medya turlarının" üçüncüsü düzenlendi

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- Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne giden süreçte düzenlenen "COP31 Yolunda: Sürdürülebilir Gelecek Uluslararası Medya Programı" kapsamında 17 ülkeden 27 yabancı basın mensubu ağırlandı Program ile Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilirlik vizyonu ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar uluslararası basın mensuplarına aktarıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 9-12 Eylül'de Ankara ve Trabzon'da "Çevre ve İklim Medya Turu"nun üçüncüsü düzenlendi.

Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne giden süreçte düzenlenen "COP31 Yolunda: Sürdürülebilir Gelecek Uluslararası Medya Programı" kapsamında Almanya, İtalya, İngiltere, İspanya, Arjantin, Güney Kore, Çin, Azerbaycan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Yunanistan, Filipinler, Polonya, Hindistan, Sırbistan ve Fas olmak üzere 17 ülkeden 27 yabancı basın mensubu ağırlandı.

Program ile Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilirlik vizyonu ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar uluslararası basın mensuplarına aktarıldı.

Katılımcılar, Türkiye'nin sıfır atık ve çevre yönetimi alanındaki uygulamalarını yerinde incelemenin yanı sıra iklim değişikliği, denizler ve okyanusların korunmasına ilişkin uluslararası çalışmaları yakından takip etme imkanı buldu.

Medya turu çerçevesinde katılımcılar ilk olarak Ankara'da Sincan Katı Atık Entegre Tesisi'ni ziyaret etti.

Tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan katılımcılar, ardından Altındağ Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi'ni ziyarette bulundu.

Medya mensuplarına merkezde yürütülen çalışmalar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ülkedeki sıfır atık uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar aktarıldı.

Programın Trabzon ayağında ise katılımcılar, 10-11 Eylül'de gerçekleştirilen Okyanuslar ve Denizler Zirvesi'ni takip etti.

Zirvede iklim değişikliğinin okyanuslar ve denizler üzerindeki etkileri, deniz ekosistemlerinin korunması, mavi ekonomi, finansman ve uluslararası işbirliği gibi konular ele alındı.

Program kapsamında medya mensupları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Görüşmede katılımcılar, Türkiye'nin COP31 sürecine yönelik çalışmaları ve çevre ve iklim alanındaki öncelikleri hakkında bilgi edindi.

Medya turunun son gününde katılımcılar, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü (SUMAE) ziyaret etti.

Burada balıkçılık yönetimi, yetiştiricilik, ıslah ve genetik, çevre ve kaynak yönetimi, su ürünleri sağlığı, gıda teknolojisi, tarım ekonomisi alanlarında gerçekleştirilen bilgilendirmenin ardından laboratuvar ziyaretleri, balık aşılama ve denize balık bırakma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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