COP31 kapsamında Antalya semalarında binlerce dronla ışık gösterisi yapıldı

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Cop31 kapsamında Antalya semalarında binlerce dronla ışık gösterisi gerçekleştirildi. Gökyüzünde oluşturulan ışıklı figürler, izleyenlere görsel şölen sundu.

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ( Cop31 ) kapsamında binlerce dronla gökyüzünde ışık gösterisi gerçekleştirildi. Gösteride, aynı anda havalanan binlerce dron gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Kelebek, lale, dünya ve balık figürleri izleyenleri hayran bıraktı. COP31'e katılan yerli ve yabancı katılımcılar o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı