Haberler

Bakan Kurum'dan Bonn'da COP31 diplomasisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, Almanya’daki Bonn İklim Değişikliği Konferansı’nda Avustralya, BM ve UNFCCC yetkilileriyle COP31 hazırlıkları ve iklim eylemlerini ele aldı.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki "Bonn İklim Değişikliği Konferansı" kapsamında, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Marcos Neto ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası İcra Direktörü Simon Stiell ile görüştü.

Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Chris Bowen ile görüşmelerinde COP31 Başkanlığı vizyonu doğrultusunda "Eylem Gündemi"nin önceliklerini paylaşarak, somut sonuçlar üretecek alanları ele aldıklarını aktardı.

Bonn'da yürütülen müzakereleri, COP31'de alınacak kararlara zemin oluşturması bakımdan çok önemsediklerini vurgulayan Kurum, Avustralya ile yakın işbirliğini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

COP31 Başkanı Kurum, BM Genel Sekreter Yardımcısı Marcos Neto ile görüşmesinde ise COP31'e giden süreci değerlendirip, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı zirveye yönelik hazırlıkları ve gelecek dönemde atılacak adımları ele aldıklarını kaydetti.

Kurum, Simon Stiell ile görüşmesinde ise COP31 hazırlıkları sürecinde, UNFCCC Sekretaryası ile yürüttükleri yakın işbirliğini ve ilk Küresel Durum Değerlendirmesi sonuçlarının somut iklim eylemlerine dönüştürülmesi hedefini değerlendirdiklerini, Bonn sürecinde ortaya çıkacak değerlendirmelerin ortak hedeflere sağlayacağı katkıları ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi

Hepsi, lüks otelde ele geçirildi
Karşıyaka'ya başkan aranıyor

113 yıllık tarihi kulübe başkan adayı çıkmadı, kayyım atanacak
Suudi Kraliyet Ailesi’nin yüzen sarayı Bodrum'da

Suudi Kraliyet Ailesi’nin yüzen sarayı gözde tatil cennetimizde
İstanbul'da yayaya çarpan sürücü, yaralıyı bırakıp arabasını kontrol etti

Her şeyden habersiz yürüyen yayaya çarptı, sonrası pes dedirtti
Isparta gül yağında hasat başladı: Kilogramı 12 bin avrodan alıcı buluyor

Sabahın ilk ışıklarıyla koşuyorlar, topladıklarını Euro ile satıyorlar
Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör!
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz