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COP31 Başkanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres'e COP31 desteği için teşekkür etti

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COP31 Başkanı Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres'e COP31 desteği için teşekkür etti
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COP31 Başkanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek COP31 sürecine verdiği destek ve liderlik için teşekkür etti. Guterres de organizasyonun mükemmel olduğunu belirterek Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Cop31 Başkanı Murat Kurum, "Sayın Guterres'e gösterdiği liderlik ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Kurum, BM Genel Sekreteri Guterres'e COP31 Liderler Zirvesi'ne katılımı için teşekkür etti. BM Genel Sekreteri Guterres de "Organizasyonda her şey mükemmeldi" diyerek Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. COP31 Başkanı Kurum sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31 Liderler Zirvesi sonrası BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'e ile bir araya geldik. Sayın Guterres'e COP31 sürecine verdiği destek, gösterdiği liderlik ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu güçlü iş birliğiyle küresel iklim eylemini hep birlikte ileriye taşıyacak yeni bir sayfa açacağız. Ortak geleceğimiz için ortak irade, güçlü iş birliği ve kararlı adımlarla ilerliyoruz" mesajını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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