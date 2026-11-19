COP31 Başkanı Bakan Kurum, BAE'li mevkidaşı Al Shamsi ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsi ile COP31 kapsamında görüştü. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeyi duyurdu.
Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsi ile bir araya geldi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "COP31 kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Sayın Dr. Amna Al Dahak Al Shamsi ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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