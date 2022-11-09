Cop27'deki Çin Delegasyonunun Başkanı Dünya Bankası Etkinliğinde Konuştu
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ŞEYH, 9 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 27. Oturumuna (COP27) katılan Çin heyeti başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı bakan yardımcısı Zhao Yingmin, Dünya Bankası Grubu tarafından.
ŞARM EL-ŞEYH, 9 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 27. Oturumuna (COP27) katılan Çin heyeti başkanı ve Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı bakan yardımcısı Zhao Yingmin, Dünya Bankası Grubu tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılanlara hitap ediyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel