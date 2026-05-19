Alanya'da çöpe atılan kaplumbağa kurtarıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çöp konteynerinde canlı halde bulunan kaplumbağa, temizlik görevlileri tarafından kurtarıldı.

Mahmutlar Mahallesi'nde rutin çalışma yapan Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekip, çöp konteynerine atılmış kaplumbağayı fark etti. Canlı haldeki kaplumbağa çöplerin arasından çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken görevlinin, "Bir canlı kurtuluyor. Caninin biri çöpe atmış" sözleri dikkati çekerken; hayvanı kurtaran mesai arkadaşına "Kahraman Kemal" diyerek seslendiği de duyuldu.

