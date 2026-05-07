Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı Kübra Tiryaki (31), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca Belediyesi'ne ait F.E. (52) idaresindeki 54 SB 145 çöp kamyonu, boşaltım işlemleri sırasında aracın yanından geçen Kübra Tiryaki'ye çarptı. Kazada, kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tiryaki, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra Tiryaki, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Tiryaki'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Diğer yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

