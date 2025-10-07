Haberler

Çöp Kamyonunun Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçerken bir çöp kamyonunun çarptığı 63 yaşındaki Atiye Kabaklı hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı, şoför gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçerken belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı Atiye Kabaklı (63), hayatını kaybetti. Kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerdeki çöpü aldıktan sonra hareket eden E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesi'ne ait 20 PK 294 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Atiye Kabaklı'ya çarptı. Kabaklı kamyonun altında kalırken, kamyon şoförü çöp toplama işçilerinin uyarısıyla kamyonu durdurdu. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Atiye Kabaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Kabaklı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü. Kaza çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansırken, kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
