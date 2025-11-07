Haberler

Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı

Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı Haber Videosunu İzle
Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, temizlik işçisi Cesim Açık şoförüne selam vermek istediği belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik işçisi Cesim Açık, belediyeye ait bir çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Kaza, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
  • Sürücü S.A. gözaltına alındı ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık (45), selam vermek istediği hem mesai hem de yakın arkadaşı olan S.A.'nın kullandığı belediyeye ait çöp kamyonunun altında kaldı. Açık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.'nın kullandığı çöp kamyonunu fark etti.

TEMİZLİK İŞÇİSİ ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

Arkadaşına selam vermek isteyen Açık, yoldan geçen başka bir aracın önünden hızla geçip kamyona yöneldi. Ancak Açık, bu sırada kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Cesim Açık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ENGELLİ ÇOCUKLARI VARMIŞ

Cesim Açık'ın cenazesinin yarın Gebze Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan sürücü S.A. ile Cesim Açık'ın birer engelli çocuklarının bulunduğu da belirtildi. S.A. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 485.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Kahreden ölüm! Kamyonun damperi bir anda açıldı, sonrası felaket
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.