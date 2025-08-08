Çöp Kamyonu Sahipsiz Köpeklere Çarptı, İki Köpek Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı 2 sahipsiz köpek öldü.

Ahmet Mahallesi 3001 Sokak'ta sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen belediyeye ait çöp kamyonu, yola atlayan 2 sahipsiz köpeğe çarptı.

Bu sırada köpekleri besleyen bir mahalle sakini, olayı görünce sinir krizi geçirdi.

Çöp kutusunu boşaltmak için aracın arkasından inen ve ölen köpekleri fark eden 2 işçi, hayvanları kamyonun arkasına yükleyerek bölgeden uzaklaştı.

Mahalle sakini Haydar Yıldız ve kızının olayla ilgili polise şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Öte yandan olay anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, manevra yaptıktan sonra sokakta ilerleyen çöp kamyonunun yola atlayan 2 sahipsiz köpeğe çarpması, araçtan inen işçilerin ölen köpekleri kamyona yüklemesi yer alıyor.