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COP 29 Yüksek Düzeyli Enerji Geçişi Diyaloğu Toplantısı Gerçekleşti

COP 29 Yüksek Düzeyli Enerji Geçişi Diyaloğu Toplantısı Gerçekleşti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, COP 29 çerçevesinde yapılan Yüksek Düzeyli Enerji Geçişi Diyaloğu Toplantısı'na katılarak Türkiye'nin enerji hedeflerini vurguladı ve enerji dönüşümünün önemine dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) kapsamında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Enerji Geçişi Diyaloğu Toplantısı'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, COP29 Başkanı Azerbaycan ile Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) himayesinde ve Avrupa Komisyonu ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin Ulusal Katkı Beyanı Hedeflerinin, COP28 Birleşik Arap Emirlikleri Oydaşması ile uyumlu olduğunu vurgulayan Varank, enerji dönüşümünün iklim politikasının merkezi konumunda olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda, COP29'un ilk küresel durum değerlendirmesinin enerji sonuçlarını eyleme dönüştürmeye yardımcı olacak çözümlerin nasıl geliştirilebileceğine odaklanıldı.

Katılımcılar, COP29'daki enerji sonuçlarına katkıda bulunmak için enerjiyle ilgili iklim eylemi ve azmi konusunda yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansının yayımladığı "Durum Değerlendirmesinden Eyleme Geçmeye: COP28 Enerji Hedefleri Nasıl Uygulanmalı" adlı yeni rapor da paylaşıldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Uluslararası İlişkiler İklim Değişikliği Fatma Varank Politika Türkiye Güncel Enerji Çevre Dünya

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