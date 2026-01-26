Haberler

Çanakkale'deki Ulupınar Gözlemevi yenileniyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteğiyle yenileniyor. Proje, gözlemevinin AR-GE altyapısının modernizasyonunu ve bilimsel verimliliğin artırılmasını hedefliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ulupınar Gözlemevi binaları, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının desteğiyle yenileniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamada, gözlemevinin altyapısının güçlendirilmesine yönelik hazırlanan "Ulupınar Gözlemevi Altyapısının Modernizasyonu" projesinin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, Astrofizik Araştırma Merkezi, Fizik Bölümü Astrofizik Anabilim Dalı ile Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü öğretim üyelerinin yer aldığı projenin, 2025-2027 yıllarını kapsayan bir planlama ve önemli bir bütçe ile kabul edildiği aktarıldı.

Proje kapsamında Ulupınar Gözlemevi'nin AR-GE altyapısının modernize edilmesi, teknik kapasitenin artırılması ve bilimsel verimliliğin yükseltilmesinin hedeflendiği, bu doğrultuda gözlemevi binalarının yenilenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Ulupınar Gözlemevi, üniversitemizin araştırma vizyonu açısından stratejik öneme sahiptir. Bu destekle birlikte altyapımızı güçlendiriyor, astrofizik ve uzay bilimleri alanında daha nitelikli bilimsel üretimin önünü açıyoruz. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
