Haberler

ÇOMÜ'deki soruşturma kapsamında bir personel tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde görevli S.G., usulsüz işlemler nedeniyle tutuklandı. Soruşturma, 'bilişim sistemini engelleme' ve 'kamu kurumuna dolandırıcılık' iddialarını kapsıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulunda görev yapan bir personel, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kadrosu üniversitenin Destek Hizmetleri Biriminde yer alan ancak yıllardır ÇOMÜ Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Mali İşler Biriminde bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığı tespit edilen S.G. hakkında iddia edilen bazı "usulsüz" işlemler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ve "kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Motorine bu gece 1 lira 15 kuruş zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece okkalı bir zam geliyor