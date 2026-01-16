Haberler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu’nda yaşanan usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak gerekli yasal süreçlerin başlatıldığını ve ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Üniversitenin açıklamasında, bazı medyalarda yer alan iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünden usulsüzlük iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tüm idari ve adli süreçlerin başlatıldığı, ilgili kişiler hakkında tedbiren görevden uzaklaştırma işlemleri uygulandığı ve konunun yargı mercilerine intikal ettirildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, son günlerde bazı ulusal basın organlarında yer alan ve üniversiteyi hedef alan haberlerde, ÇOMÜ Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Meslek Yüksekokuluna ilişkin gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı iddialara yer verildiği belirtildi.

ÇOMÜ Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Meslek Yüksekokulunda görev yapan bir personelin, ÖSYM yerleştirme kaydı olmaksızın öğrenci olarak kayıt yaptırdığı, fiziki öğrenci dosyasının bulunmadığı, sunulan bazı belgeler üzerinde değişiklik yapılması nedeniyle sahtecilik şüphesi bulunduğu ve yatay geçiş işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde tamamlandığına ilişkin hususların 9 Ocak'ta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Rektörlüğe resmi yazı ile bildirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ciddi iddiaların Rektörlüğümüze intikal etmesinin hemen ardından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/c maddesi uyarınca üniversite içi idari soruşturma süreci derhal başlatılmış, yetkili soruşturma komisyonu oluşturulmuş ve komisyonun talebi doğrultusunda ilgili personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları inceleme ve muhafaza altına alınmıştır. Bununla birlikte, iddiaların üniversitenin disiplin yetkisi dışında kalan ve adli nitelik taşıyan suç unsurları içermesi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi kapsamında kamu görevlisinin suçu bildirme yükümlülüğü gereğince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Üniversitemiz, iddiaların ortaya çıkmasında veya soruşturulmasında herhangi bir gecikmeye, örtbas girişimine ya da idari ihmale kesinlikle mahal vermemiştir. Süreç, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık ilkeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde devam ettirilmektedir."

"Bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Öte yandan, haberde yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberde 'hademe' olarak tanımlanan idari personel, üniversitemizde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapmaktadır. İlgili personelin Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi'ne (ÜBYS) giriş yetkisi bulunmakta olup, sisteme 'gizlice girdiği' yönündeki iddia gerçeğe aykırıdır. İlgili personelin 'sahte 100 puanla' görevde yükseldiği ve 'mali işler koordinatörü' olarak atandığı iddiası tamamen asılsızdır. Personelin görevde yükselme sınavından aldığı not 68 olup herhangi bir not değişikliği yapılmamıştır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 'mali işler koordinatörlüğü' adı altında bir birim bulunmamaktadır. Haberde diploma olarak sunulan belge, diploma olmayıp ilgili personelin üniversitemiz kalite güvence süreçlerine sağladığı katkılar nedeniyle düzenlenmiş bir teşekkür belgesidir. Söz konusu belge, dönemin Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından imzalanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişlerinin üniversitemizin bilgi yönetim sistemi verilerine el koyduğu yönündeki iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz, iddialara ilişkin gerekli tüm idari ve adli süreçleri başlatmış; ilgili kişiler hakkında tedbiren görevden uzaklaştırma işlemleri uygulanmış ve konu yargı mercilerine intikal ettirilmiştir."

Bahse konu haberin gerçekle ilgisi bulunmayan, üniversiteyi karalamaya yönelik, objektif ve tarafsız habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan ifadeler içerdiği belirtilen açıklamada, ÇOMÜ'nün dün olduğu gibi bugün de bilimde öncü olma hedefiyle hukukun üstünlüğü, adalet ve kurumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda tüm personeline karşı eşit ve kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
