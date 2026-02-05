Haberler

ÇOMÜ'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "Depremi Anlamak" paneli

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde 'Depremi Anlamak: Riskler, Önlemler, Çözümler' konulu panel gerçekleştirildi. İlgili uzmanlar, Türkiye'nin deprem riski ve afet bilinci konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde "Depremi Anlamak: Riskler, Önlemler, Çözümler" konulu panel düzenlendi.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi, Bilim İletişimi Ofisi ve AFAD Çanakkale İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen panelde konuşan AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun, deprem farkındalığının yalnızca yıl dönümleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da 6 Şubat depremlerinin sosyal, ekonomik ve beşeri etkilerinin uzun süre devam edeceğini belirterek, üniversitelere afet bilincinin yaygınlaştırılması konusunda önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Panelde, Türkiye'nin diri fayları, yapı ve zemin güvenliği, Çanakkale'nin deprem riski, afetlere dirençli kentler ile birey ve aileler için afet ve acil durum planlaması konuları ele alındı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Özgün Akçay'ın yaptığı panelde, alanında uzman akademisyenler sunum yaptı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
