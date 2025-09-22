ÇOMÜ AgriDetect Takımı, TEKNOFEST 2025'ten İki Ödülle Döndü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinden oluşan AgriDetect Takımı, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2025 İstanbul'dan iki ödülle döndü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "En iyi ticarileşme ödülü" ile Tarım Teknolojileri Yarışması'nda 3'üncülük ödülü kazanan takım, danışmanları Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Çamoğlu öncülüğünde, kaptan Hakan Nar liderliğinde geliştirdikleri proje ile çeltik tarımına yenilikçi bir çözüm sundu.

Yerli ve milli yazılımla geliştirilen sistem, İHA ve derin öğrenme teknolojilerini kullanarak çeltik tarlalarındaki yabancı ot bölgelerini gerçek zamanlı tespit ediyor ve bu koordinatları ilaçlama İHA'sına aktarıyor. Böylece sadece hedef alanların ilaçlanması sağlanarak hem çevre hem de üretim maliyetlerinde önemli kazanımlar elde ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, öğrencileri ve danışman hocalarını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"AgriDetect ekibimizin geliştirdiği bu yerli ve milli teknoloji, hem tarımsal verimliliğe hem de sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sunan örnek bir başarıdır. Üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda gururla temsil eden tüm takım üyelerini ve danışman hocamızı yürekten kutluyorum."