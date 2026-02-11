Edirne'de Çömlekköy Barajı İhalesi Tamamlandı

Edirne'de binlerce dekar tarım arazisini suya kavuşturacak Çömlekköy Barajı sulaması yapım ihalesi gerçekleştirildi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale kapsamında 1 pompa istasyonu, 56 bin 500 dekar sulama şebekesi, yarı otomasyonlu sulama sistemi ve sulama sahasında arazi toplulaştırmasının hayata geçirileceği belirtildi.

Aksal, sulamanın ana gövdesinin bu yıl tamamlanarak 56 bin 500 dekar tarım arazisinin sulama imkanına kavuşacağını ifade etti.

Çömlekköy Barajı sulamasından Suakacağı, Hatipköy, Yolüstü, Değirmenyeni, Avarız, Çömlekköy, Muratçalı, Büyükdöllük, Hasanağa köyleri ile merkez Yeniimaret Mahallesi'nin faydalanacağını aktaran Aksal, "Üreticimizin emeğine bereket katacak, Edirne tarımına güç verecek bu kıymetli yatırımın Edirneli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aksal, destekleri için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da daha verimli üretim için 8 köyde eşzamanlı arazi toplulaştırma yapılacağını belirtti.

Teşekkür etmek ve planlanan projeleri görüşmek üzere Bakan Yumaklı'yı makamında ziyaret ettiklerini ifade eden İba, "Edirne'miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

Kentin kuzeyinde 56 bin 500 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında Tunca Nehri'nden 4 kilometrelik boru hattıyla su taşınacak baraj, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.