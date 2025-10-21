Haberler

Comey'den Trump'a Yönelik Suçlamalar ve Davanın Geçmişi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski FBI Direktörü James Comey, Rusya soruşturmasıyla ilgili davanın, Donald Trump'ın kişisel husumetinin bir sonucu olduğunu öne sürdü. Comey, davaya bakan savcının gayrimeşru olduğunu iddia ederek, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Trump ise Comey'yi karşıt bir kişilik olarak nitelendirerek, hesap verme zamanının geldiğini belirtti.

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Rusya soruşturmasıyla ilgili açılan davanın Başkanı Donald Trump'ın "kişisel husumetinin" bir sonucu olduğunu ve davaya bakan savcının gayrimeşru olduğunu öne sürdü.

CNN'in haberine göre, eylül sonunda başlayan davaya ilişkin iki önerge hazırladı.

Böylelikle, Comey ilk resmi savunmasını yapmış oldu.

Comey önergelerinde, davanın Trump'ın "kişisel husumetinin" bir sonucu olduğunu ve davada görevli savcının gayrimeşru olduğunu iddia etti.

Comey, davada kendisine daha önce yöneltilen "Kongreye yalan söylemek" ve "soruşturmayı engellemek" suçlamalarını kabul etmediğini yineledi.

Suçlamalar, federal hükümetin yetkilerini korkunç bir şekilde kötüye kullanması

Comey'nin avukatları yaptıkları açıklamada, müvekkillerine yöneltilen suçlamaların "federal hükümetin yetkilerini korkunç bir şekilde kötüye kullanması" anlamına geldiğini savundu.

ABD Anayasasının hükümetin, konuşmaları nedeniyle kişilere misilleme yapmasını yasakladığına dikkati çeken avukatlar, Comey'nin durumunda olanın ise tamamıyla misilleme olduğunu belirtti.

Avukatlar, Comey'nin kendisine karşı "kişisel kinini gizlemeyen" Trump'ı kamuoyu önünde eleştirdiğinden dolayı kovuşturma için seçildiğini ifade etti.

Söz konusu önergelerde Comey'nin Trump'a yönelik eleştirilerini ve Trump'ın bunları müteakip yaptığı paylaşımları içeren bir liste sunan avukatlar, Başkan'ın paylaşımlarının "adil olmayan bir kovuşturmanın" kanıtları olduğunu savundu.

Rusya soruşturması ve Comey davası

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yardım ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı yürüten FBI'ın eski Direktörü Comey, hakkında iki ayrı suçtan hazırlanan iddianamenin ardından, "masum" olduğunu ve Trump'a karşı durmanın "bedelini" ödediğini savunmuştu.

Başkan Trump ise Comey'nin, "ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri" olduğunu ve "ülkeye karşı işlediği suçlar" için hesap verme zamanının geldiğini belirtmişti.

Comey, "Kongre'ye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongre'nin Rusya soruşturmasını engellemekle" suçlanıyor.

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.