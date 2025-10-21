Comey'den Trump'a Yönelik Suçlamalar ve Davanın Geçmişi

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, Rusya soruşturmasıyla ilgili açılan davanın Başkanı Donald Trump'ın "kişisel husumetinin" bir sonucu olduğunu ve davaya bakan savcının gayrimeşru olduğunu öne sürdü.

CNN'in haberine göre, eylül sonunda başlayan davaya ilişkin iki önerge hazırladı.

Böylelikle, Comey ilk resmi savunmasını yapmış oldu.

Comey önergelerinde, davanın Trump'ın "kişisel husumetinin" bir sonucu olduğunu ve davada görevli savcının gayrimeşru olduğunu iddia etti.

Comey, davada kendisine daha önce yöneltilen "Kongreye yalan söylemek" ve "soruşturmayı engellemek" suçlamalarını kabul etmediğini yineledi.

Suçlamalar, federal hükümetin yetkilerini korkunç bir şekilde kötüye kullanması

Comey'nin avukatları yaptıkları açıklamada, müvekkillerine yöneltilen suçlamaların "federal hükümetin yetkilerini korkunç bir şekilde kötüye kullanması" anlamına geldiğini savundu.

ABD Anayasasının hükümetin, konuşmaları nedeniyle kişilere misilleme yapmasını yasakladığına dikkati çeken avukatlar, Comey'nin durumunda olanın ise tamamıyla misilleme olduğunu belirtti.

Avukatlar, Comey'nin kendisine karşı "kişisel kinini gizlemeyen" Trump'ı kamuoyu önünde eleştirdiğinden dolayı kovuşturma için seçildiğini ifade etti.

Söz konusu önergelerde Comey'nin Trump'a yönelik eleştirilerini ve Trump'ın bunları müteakip yaptığı paylaşımları içeren bir liste sunan avukatlar, Başkan'ın paylaşımlarının "adil olmayan bir kovuşturmanın" kanıtları olduğunu savundu.

Rusya soruşturması ve Comey davası

Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a yardım ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı yürüten FBI'ın eski Direktörü Comey, hakkında iki ayrı suçtan hazırlanan iddianamenin ardından, "masum" olduğunu ve Trump'a karşı durmanın "bedelini" ödediğini savunmuştu.

Başkan Trump ise Comey'nin, "ABD'nin maruz kaldığı en kötü kişilerden biri" olduğunu ve "ülkeye karşı işlediği suçlar" için hesap verme zamanının geldiğini belirtmişti.

Comey, "Kongre'ye yalan beyanda bulunmak" ve "Kongre'nin Rusya soruşturmasını engellemekle" suçlanıyor.

Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Ardından ABD Adalet Bakanlığı, John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.