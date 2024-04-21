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Columbia Üniversitesinde Filistin'e Destek Gösterisinde Kadın Gözaltına Alındı

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ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin'e destek gösterisinde bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Columbia Üniversitesi yönetimi, öğrencilerin ifade özgürlüğüne karşı çıkmakla eleştiriliyor.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin'e destek gösterisinde bir kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin yanlısı gösteriye, New York polisi müdahale etti.

Polisin müdahalesinde bir kadın gözaltına alındı.

Columbia Üniversitesi yönetimi, Filistin konusunda, ülkede anayasal bir hak olan öğrencilerin "ifade özgürlüğüne" karşı çıkmakla eleştiriliyor.

Columbia Üniversitesindeki olay

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 civarında öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan bazı öğrencileri okuldan uzaklaştırmıştı.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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