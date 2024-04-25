Üye Girişi
Haberler

Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen gösteriler 8. gününde de devam ediyor. Üniversite yönetimi, Filistin yanlısı kampın dağıtılması için öğrenci aktivistlerle müzakereleri uzattığını duyurdu.

NEW YORK, 25 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen gösteriler 8. gününde de devam etti.

Columbia Üniversitesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kampüsteki Filistin yanlısı kampın dağıtılması için öğrenci aktivistlerle yapılan müzakerelerin uzatıldığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

New York Filistin Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title