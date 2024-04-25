Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterileri Devam Ediyor

NEW YORK, 25 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen gösteriler 8. gününde de devam etti.

Columbia Üniversitesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kampüsteki Filistin yanlısı kampın dağıtılması için öğrenci aktivistlerle yapılan müzakerelerin uzatıldığını duyurdu.