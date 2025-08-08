Çolpan İlhan 89. Doğum Gününde Anıldı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Çolpan İlhan, 89. doğum gününde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, İlhan'ın oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık ile ailenin yakınları ve sanatçının sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kerem Alışık, "Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmış gibiydi. Elinde kaçak bir yağmurun eylülü, alnı ak, yüzü pak, kaşı kirpiği serin. Öylesine asil, öylesine zarif ve gözleri çağlayandan derin. Gözyaşının bir damlası umut, bir damlası sevda gibiydi. Onu çok özlüyoruz." ifadelerini kullandı.

Alışık, annenin boşluğunu doldurmanın çok zor olduğunu belirterek, "Çolpan İlhan, tiyatroya, sanata büyük bir sevda duymuştu. O, evimizin barkımızın mukaddes yüzlü annesiydi. 'Ana bağrı kadar temiz.' denir, bu yokluğu anlatmak gerçekten çok zor. Çolpan İlhan, bizim için bir konservatuvardı ve şimdi çok kalabalık bir yokluk hali var. Daha önce de söylediğim gibi, annen yok kimsen yok." dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti.