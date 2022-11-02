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Coldplay konserinde İranlı şarkıcıyla birlikte protestoların sembol şarkısı 'Beraye'yi söyledi

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Dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay, Arjantin'in Buenos Aires kentindeki devasa konserinde İranlı oyuncu ve aktivist Gülşifte Ferahani ile birlikte İran'daki protestoların sembol şarkısı Beraye'yi söyledi.

Dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay, Arjantin'in Buenos Aires kentindeki devasa konserinde İranlı oyuncu ve aktivist Gülşifte Ferahani ile birlikte İran'daki protestoların sembol şarkısı Beraye'yi söyledi.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Arjantin Coldplay İran Güncel Haberler

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