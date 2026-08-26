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Yunanistan'da çöl sıcağı yangınları tetikledi

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Grebene ve Preveze'de çıkan orman ve otluk yangınlarına uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Çöl sıcaklarının 4 Eylül'e kadar süreceği, bazı bölgelerde hissedilen sıcaklığın 48 dereceye ulaştığı bildirildi.

Çöl sıcaklarının yaşandığı Yunanistan'ın Grebene ilindeki ormanlık alan ile Preveze ilindeki otluk alanda yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Grebene ilinin Deskati bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına hem kara ekipleri hem de 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale başlatıldı. Yangın kontrol altına alınamayınca, bölgedeki itfaiye ekiplerine 2 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri daha eklendi.

Öte yandan, Preveze ilinin Neohori bölgesindeki otluk alanda da yangın çıktı. Burada da 3 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri kara ekiplerine takviye için gönderildi.

Yunanistan'da hafta sonundan bu yana devam eden çöl sıcakları nedeniyle Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği yangın ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi uzmanlarından Kostas Laguvardo, "in.gr" haber sitesine yaptığı açıklamada, ülkedeki yüksek sıcaklıkların 4 Eylül'e kadar devam edeceği öngörüsünü paylaştı.

Laguvardo, son günlerde hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 40 dereceyi aştığı Yunanistan'ın batı bölgelerinde hissedilen sıcaklığın ise 46 ila 48 dereceyi bulduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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