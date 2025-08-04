Çökertme Koyu'nda Halkın Kullanımı Engellendi

Çökertme Koyu'nda Halkın Kullanımı Engellendi
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Muğla'nın Milas ilçesinde, Çökertme Koyu'nda bir kişinin sahili taş duvarla çevirmesi ve prefabrik yapı yerleştirmesi nedeniyle Çevre Müdürlüğü inceleme başlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere yol açtı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde Çökertme Koyu'nda bir kişinin sahil şeridini taş duvarla çevirip, prefabrik yapı yerleştirerek halkın kullanımına kapatması sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Milas'a bağlı Çökertme Mahallesi sınırlarında bulunan ve doğal yapısıyla dikkat çeken Çökertme Koyu'nda, sahil kısmının bir bölümünün taş duvarla çevrilip içine prefabrik yapı yerleştirildiği, kıyıya da ip çekilerek denize girişin engellendiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepkilere neden olurken, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Bu kapsamda ekipler, yapının mevzuata uygun olup olmadığını denetleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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