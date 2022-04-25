Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak "mum" göndermesi

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programı gerek siyasi gerek ise toplumsal olaylara dikkat çekiyor. Tiyatro ekibi son olarak gündemdeki fatura konularıyla bir skeç hazırladı. Programın son bölümünde "Kim Daha Fakir" adlı skeç oynandı.

TASARRUF TEDBİRLERİ MİZAHİ ŞEKİLDE ELE ALINDI

Aylık gider hesaplaması yapılan skeçte ailenin hesaplarının eksi bakiyeye düşmesi sonrası yapılabilecek "tasarruf" tedbirleri mizahi bir şekilde ele alındı.

"HİÇ YIKANMAZSAK YİNE EKSİ 200"

Doğalgazı mühürlü olan ailenin nasıl tasarruf yapabileceği skece şu diyalogla yansıdı: "Doğalgazı zaten yakmıyoruz. Elektriği de yakmasak mumda otursak, Ramazanda 1 ay değil 11 ay oruç tutsak, hiç yıkanmazsak… Eksi 200. Yine zarardayız olmuyor arkadaş."

KILIÇDAROĞLU'NUN EV ZİYARETLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödeyemeyen ailelerin evine ziyaret düzenlemesi ve bu ziyaretlerde etrafın gerek mum gerekse de gaz lambası ile aydınlatılması gündeme oturmuştu.