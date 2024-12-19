Üye Girişi
Haberler
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Türk-İş asgari ücret için net rakam açıklayacak
Rusya lideri Putin: Suriye'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var
Putin'den gizli anlaşma iddialarını kuvvetlendiren sözler
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde 'Suriye' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde "Suriye" mesajı

Cödden Vadisi, Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

Cödden Vadisi, Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Cödden Vadisi, sunduğu eşsiz doğal güzellikler ve tarihi varlıklarla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. 15 kilometrelik yürüyüş parkuru ve zengin bitki örtüsü ile keşfedilmeyi bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 15 kilometrelik Cödden Vadisi, doğa tutkunlarını bekliyor.

İlçe merkezine 37 kilometre uzakta bulunan, meşe, çam, köknar, sedir ve yüzlerce yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağaçlarını barındıran vadi, özellikle fotoğrafçı ve dağcıların dikkatini çekiyor.

Vadinin, bitki çeşitliliği, dereleri, yaklaşık 10 kilometrelik doğal yürüme parkuru ve çevresindeki Meyrem Çil Kalesi, Hamam Gözü, Kutukaya Mezarları gibi çok sayıda tarihi varlıkla, doğaseverlerin uğrak yeri olması bekleniyor.

Kahramanmaraş Doğa Platformu Başkanı Sefa Yoldaş, AA muhabirine, meşe, çam, köknar ve sedirle kaplı bölgenin eşsiz güzellikler sunduğunu söyledi.

Yoldaş, vadiye 30 kişilik ekiple geldiklerini ve geziye katılanların keyifli zaman geçirdiğini ifade etti.

Nalan Karaküçük de doğayla iç içe olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten o kadar keyif aldık ki şehirdeki binaların sıkışmışlığından kurtulmak, buradaki yapraklarla uğraşmak, etrafı seyretmek zihnimizi boşalttı ve dinlendirdi." diye konuştu.

Gizem Karaköy ise ilk kez geldiği vadide çok keyifli zaman geçirdiğini anlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Kasapkara - Güncel
img

İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
img

Saatler içinde yüzlerce milyon dolar eridi
img

Bu ünlüyü tanıdınız mı? Tesettürlü pozlarına beğeni yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi
Asgari ücret toplantısı sona erdi
Türk-İş: Toplantıda rakam konuşulmadı
Yine rakam konuşulmamış! Türk-İş asgari ücrette sonuç için tarih verdi
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
CHP'den kadın vekile hadsiz çıkış! Başörtüsü hazımsızlığı yine gündemde
CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 19 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İlyas Yalçıntaş tutuklandı mı, suçu ne? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? 20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA? Asgari ücret 3. toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET TARİHİ BELLİ OLDU! Asgari ücret 2025 ne zaman açıklanacak? Asgari ücret belli oldu mu? 19 Aralık hangi burç? 19 Aralık hangi burç ve özellikleri? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısında ne konuşuldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 19 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Gelin Evi Neşe Özkan öldü mü? Fenomen Neşe Özkan neden öldü, hastalığı nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.