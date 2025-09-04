Boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarını tehdit eden şahıs yargılandı

İZMİR'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Alpaslan'ı (26) görüntülü arayıp 2 çocuğunun boğazına bıçak dayayan Şiyar Alpaslan'ın (32) yargılandığı davada, 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararı vermesinin ardından dosyayı görüşen İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, olayın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' değil, 'Tehdit' suçu olduğuna kanaat getirip görevsizlik kararı verdi.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alpaslan, 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar Alpaslan, 18 Kasım 2024'te Fatma Alpaslan'ı görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Fatma Alpaslan, emniyete gidip şikayetçi oldu. Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Alpaslan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gerekli incelemelerden sonra çocuklar annelerine teslim edildi.

Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında, 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi' tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine sanık, yeniden tutuklandı.

KARARI İSTİNAF VERECEK

Mayıs ayında görülen davada hakim, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne yolladı. Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin 'Tehdit' suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi. Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. Öte yandan sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.