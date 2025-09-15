Haberler

Çocukların Yanında Babaya Tokat Atan Cip Sürücüsü Kamerada

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir baba, hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdikten sonra sürücü tarafından çocuklarının önünde tokatlandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi. Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
