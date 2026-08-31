Şanlıurfada Çocuk Kavgası Sonrası Silahlı Tehdit: 1 Tutuklama

ŞANLIURFA'da oyun oynayan çocukların kavgası sonrası karşı taraftaki aileyi ruhsatsız tabancayla tehdit eden M.S.R. tutuklandı. Şüphelinin olay sırasında tabancayı çocuğun ağabeyi ve annesine doğrulttuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Bunun üzerine çocuklardan birisinin yakını M.S.R., belindeki ruhsatsız tabancayı çekip diğer çocuğun ağabeyi ve annesine doğrulttu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, M.S.R.'nin tabancayı çıkardığı, bir süre sonra çocuk ile annesini ittiği görüldü.

Silahıyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalanan M.S.R. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı