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Çocukların kavgası, babalarının dahil olmasıyla kanlı bitti! Eniştesini av tüfeğiyle vurdu

Güncel Haberler

Bursa'da 40 yaşındaki şahıs, çocuklarının kavga etmesi nedeniyle tartıştığı eniştesini çalıştığı fabrikanın önünde av tüfeğiyle vurdu. Saçmaların isabet ettiği kişi bacağından yaralanırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

İnegöl ilçesinde Halil A. ile eniştesi Yusuf C.'nin çocukları kavga etti. Kuzenlerin kavgasına babaları da dahil oldu. Eniştesiyle telefonda tartışan Halil A., evden av tüfeğini alıp, Yusuf C.'nin çalıştığı mobilya fabrikasına gitti.

Çocukların kavgası, babalarının dahil olmasıyla kanlı bitti! Eniştesini av tüfeğiyle vurdu

TÜFEKLE SAĞ BACAĞINDAN VURDU

Halil A., fabrikanın girişine çağırdığı eniştesine tüfekle ateş etti. Saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Yusuf C., yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocukların kavgası, babalarının dahil olmasıyla kanlı bitti! Eniştesini av tüfeğiyle vurdu

EVİNİN ÖNÜNDE YAKALANDI

Halil A. ise polis tarafından olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çiftlik İnegöl Bursa kavga Güncel Haberler

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