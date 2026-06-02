Çocuğun yaktığı karton, otomobili tutuşturdu; o anlar kamerada

BATMAN'da sokaktan geçen 3 çocuktan birinin çakmakla yaktığı kartondan çıkan alevler, otomobile sıçradı. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülürken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Mayıs'ta öğle saatlerinde Kültür Mahallesi Avukat Zekeriya Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen 3 çocuktan biri, park halindeki otomobilin önünde bulunan karton parçasını çakmakla yaktı. Yanan kartondan sıçrayan alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını tutuşturdu. Aracın yandığını fark eden çevredekiler, pet şişelerle taşıdıkları suyla yangına müdahale etti. Bu sırada evinden yangını gören bir kişi de pencereden sarkıttığı hortumla alevlere su tuttu. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay anı ve yangına çevredekilerin müdahalesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

