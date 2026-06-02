Haberler

Çocuğun yaktığı karton, otomobili tutuşturdu; o anlar kamerada

Çocuğun yaktığı karton, otomobili tutuşturdu; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da 3 çocuğun çakmakla tutuşturduğu kartondan sıçrayan alevler, park halindeki bir otomobili yaktı. Yangın, çevredekilerin pet şişe ve hortumla müdahalesiyle söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN'da sokaktan geçen 3 çocuktan birinin çakmakla yaktığı kartondan çıkan alevler, otomobile sıçradı. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülürken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Mayıs'ta öğle saatlerinde Kültür Mahallesi Avukat Zekeriya Aydın Caddesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen 3 çocuktan biri, park halindeki otomobilin önünde bulunan karton parçasını çakmakla yaktı. Yanan kartondan sıçrayan alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını tutuşturdu. Aracın yandığını fark eden çevredekiler, pet şişelerle taşıdıkları suyla yangına müdahale etti. Bu sırada evinden yangını gören bir kişi de pencereden sarkıttığı hortumla alevlere su tuttu. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay anı ve yangına çevredekilerin müdahalesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özkan Yalım ile Turgut Koç CHP kurultay soruşturmasında yeni ifade verecek

CHP kurultay soruşturmasında kritik 2 isim yeni ifade verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de şok veda! Önce öpüştü sonra ölüme gönderdi

Diziye böyle veda etti! Önce öpüştü sonra planını devreye soktu
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
İşte Hakan Safi'nin Lewandowski'ye yaptığı teklif

Fener'den aldığı teklif ortaya çıktı! Bu iş artık tamam sayılır
İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem

İtalya açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Alanya’da bir restoranda sergilenen performans turistleri şaşkına çevirdi

Turistleri şaşkına çeviren görüntü
İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi

Sapıkların kalemi tek tek kırıldı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı bir anda karardı