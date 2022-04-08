Çocuklara ara tatil sürprizi: "Okuma Tiyatrosu Yarışması" - Haberler

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Çocuklara ara tatil sürprizi: "Okuma Tiyatrosu Yarışması"

Bültenler - Güncel
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Çocuklara ara tatil sürprizi: 'Okuma Tiyatrosu Yarışması'

Macar Kültür Merkezi ve DasDas, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik çevrimiçi okuma tiyatrosu yarışması düzenliyor

İSTANBUL (Bültenler) - Liszt Enstitüsü – İstanbul Macar Kültür Merkezi ve Dasdas, ilk ve ortaokul düzeyindeki çocukların sanat eğitimine katkı sunmak için geçen yıl ilki düzenlenen "Çevrimiçi Okuma Tiyatrosu Yarışması"nın bu yıl ikincisini hayata geçiriyor.

Okuma Tiyatrosu, oyuncuların metinleri ezberlemek zorunda olmadığı, kendilerini dilediği gibi ifade etme imkanı buldukları bir çalışmadır. Bu yarışmaya katılan çocuklar, metinleri eline alarak okur, oyunu mimiklerini ve seslerini kullanarak oynar.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmacılar, Macar yazarların çocuk tiyatrosu için kaleme aldığı oyunlardan birini seçip sınıfıyla yarışmaya katılır. 7 Nisan 2022 tarihinde başlayacak başvurular 19 Mayıs 2022'ye kadar sürecektir. Kazanan sınıfın 1 Haziran 2022'de açıklanacağı yarışmanın jürisini ise alanında uzman isimler oluşturuyor.

Yarışma jürisi: Çocuk tiyatrosu alanında uzman Prof. Dr. Nihal Kuyumcu, DasDas Çocuk direktörü Alper Baytekin, Tiyatro BeReZe kurucu ortağı Firuze Engin, Atta Festival direktörü Hakan Silahsızoğlu, Macar Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı ve Kültür Ataşesi Balázs Szollossy.

Bültenler / Güncel

İstanbul, DasDas, Güncel, Haberler

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