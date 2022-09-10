Çocuklar uzayı 3 boyutlu olarak öğreniyor Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği'nde platenaryum çadırı kuran Hastavuk firması çocuklara 3 boyutlu olarak uzayı anlattı.

Çocuklar uzayı 3 boyutlu olarak öğreniyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Çocuk Şenliği'nde platenaryum çadırı kuran Hastavuk firması çocuklara 3 boyutlu olarak uzayı anlattı.

Merinos Parkında düzenlenen etkinlikte kurulan platenaryum çadırında çocuklar gökyüzü, denizaltı, güneş sistemi ve geçmiş tarih yaşantılarının yapay görüntülerinin gerçeği aratmayacak biçimdeki animasyonunun en etkili şekilde yansıtılmasını görerek keyifli anlan yaşadı. Çocuklar çadıra girmek için dakikalarca bekleyerek uzun kuyruklar oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 4'üncü çocuk şenliğinin gerçekleştiğini ifade eden Hastavuk Kurumsal İletişim Müdürü Bircan Öztürk, "Her organizasyonda olduğu gibi bugün burada Bursa halkıyla bir araya geldik. Hastavuk firması olarak platenaryum çadırı kurduk. Çadırı içinde 3 boyutlu bir smilasyon gösteri var, sağlıklı gıda üretiminin yanında çocuklarda okumanın dinlemenin ve görsel materyallerle öğrenmeyi bugün burada eğlenceli bir hale getiriyoruz. Çocuklar uzay yolunda gezegen ve galaksileri eğlenerek öğrenmiş oluyorlar" dedi.