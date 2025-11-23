Çocuklar, Müzeyi Ele Geçirdi

FATMA NUR CANDAN -"Müzeyi Ele Geçirme Günü" kapsamında Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesini bir günlüğüne çocuklar yönetti.

Müzedeki görevleri devralan çocuklar, gişeden rehberliğe, sosyal medyadan koleksiyon yönetimine kadar farklı birimlerde sorumluluk üstlenerek, müzeyi ziyaretçi olarak değil, çalışan olarak deneyimledi.

Projeyi 2019'dan bu yana uygulayan ve Türkiye'de ilk kez hayata geçiren Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, altıncı kez etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Müzenin etkinlik ve proje yöneticisi Pelin Okvuran, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 2015'ten bu yana Ankara'nın kültür sanat hayatında önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Çocuk atölyeleri, yetişkin atölyeleri, konserler, söyleşiler ve süreli sergilerle yıl boyunca yoğun bir program yürüttüklerini aktaran Okvuran, "Museum Takeover Day, yani 'Müzeleri Ele Geçirme Günü', aslında İngiltere menşeli 'Kids in Museums' kuruluşunun uzun yıllardır yaptığı bir proje. Biz 2019 yılından bu yana gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk gerçekleştiren müze de biziz." dedi.

Etkinlik kapsamında çocukların bir gün boyunca müzede profesyonel çalışanların görevlerine geçtiğini anlatan Okvuran, "Rehberlik, koleksiyon yöneticiliği, yöneticilik yapıyorlar, kafede, gişede çalışıyorlar, güvenlik görevlisi oluyorlar. Aslında kısaca müzeyi tam anlamıyla tanıyorlar. Müzelerde neler yapılıyor, bunu görüyorlar bir gün boyunca." diye konuştu.

"Yeni arkadaşlıklar, müze dostlukları kuruyorlar"

Projeye, çocukların kendi yazdıkları mektupla başvurabildiğini ifade eden Okvuran, müzede bir oryantasyon süreci olduğunu, yeni arkadaşlıklar, müze dostluklarının kurulduğunu söyledi.

Etkinliğin, çocukların müzelerle bağ kurmasını desteklediğine dikkati çeken Okvuran, şunları kaydetti:

"Senelerdir yaptığımız ve çok önemli, aslında çocukların müzeleri sevmeleri için büyük bir emek sarf edilen çok kıymetli bir proje. Uluslararası olmasının, aynı zamanda müzeciliği tanıtması açısından da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hepsi çok heyecanlı geliyorlar. Genellikle gişe, güvenlik gibi görevleri istiyorlar ama sosyal medya yöneticiliği, daha idari işlere de hevesli olan çocuklar oluyor. Hepsi de gün sonunda çok mutlu ayrılıyorlar. Birlikte de bir şeyler üretiyorlar, tek başlarına müzedeki profesyonellerle de görevler yürütüyorlar ve hepsini de sosyal medyadan genellikle paylaşıyoruz."

"Müzeleri gezin, sevin, ziyaret edin"

Okvuran, etkinliklerde önceliğin çocuklar olduğunu belirterek, ailelerin de çocuklarıyla müzedeki etkinliklere dahil olduğunu ifade etti.

Yıllardır atölyelere katılan çocukların büyüseler bile müzeyle bağlarını sürdürdüğünü ve Erimtan'ın belleklerinde önemli bir yer edindiğini dile getiren Okvuran, müzecilik faaliyetlerinin çocuklar için yalnızca gezi değil, koruma bilinci oluşturan deneyim olduğunu söyledi.

Çocukların müzeleri aileleriyle deneyimlemesinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Okvuran, "Müzeleri gezin, sevin, ziyaret edin, etkinliklerini takip edin." dedi.

"Müzelere gitmeyi çok seviyorum"

Etkinliğe katılan çocuklardan Derin Gülşen de ilk defa profesyonel bir görev deneyimlediğini belirterek, "Ben sosyal medya sorumlusu oldum. Sosyal medya hakkında ilk önce birkaç şey araştırdık, ne yapabiliriz diye. Sonra bütün arkadaşlarımı barındıran birkaç video yaptık ve Erimtan'ın kendi hesabında birkaç paylaşımda bulunduk bugün. Ben çok eğlendim doğrusu. Şimdi ikinci görevimdeyim. Birkaç replika ürün için katalog hazırlıyorum." diye konuştu.

Gelecekte oyuncu olmak istediğini dile getiren Gülşen, "Bir hobi olarak arkeoloji ya da sanat hakkındaki müzelere gitmeyi çok seviyorum." dedi