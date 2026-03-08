Haberler

Çorum'da çocuklar teravih namazına "fener alayı" ile gitti

Güncelleme:
Çorum'un Laçin ilçesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşünde çocuklar, ramazan ayını kutlamak için Merkez Yeni Cami'ye yürüyerek teravih namazı kıldı.

Çorum'un Laçin ilçesinde çocuklar, teravih namazına "fener alayı yürüyüşü" ile gitti.

Laçin Gençlik Merkezince, çocukların ramazan ayı iklimini yaşaması amacıyla fener alayı yürüyüşü organize edildi.

Etkinlik kapsamında Laçin Gençlik Merkezi'nde toplanan çocuklar, görevliler ve ailelerinin gözetiminde Merkez Yeni Cami'ye yürüdü.

Çocuklar, ellerinde fenerlerle yaptıkları yürüyüş sırasında çeşitli ilahi ve ezgiler seslendirdi.

Yürüyüşün ardından çocuklar, Merkez Yeni Cami'de teravih namazı kıldı.

Kaynak: AA / Salih Can Keşliktepe
500

