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Çocuklar Jandarmayı Ziyaret Etti

Çocuklar Jandarmayı Ziyaret Etti
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çocuklar jandarmayı ziyaret etti. Jandarma komutanları tarafından bilgilendirilen çocuklara hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde çocuklar jandarmayı ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden çocuklar, jandarmanın görevleri hakkında bilgi edindi.

Ziyarette çocuklarla komutanlar yakından ilgilendi. Görevliler tarafından çocuklara balon hediye edildi.

Ziyaret sonrasında çocuklar jandarmayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
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