Gaziantepli çocuklar ilk kez uçurtma heyecanı yaşadı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde öğrenciler için piknik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ilk kez uçurtma uçurtmanın heyecanını yaşadı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Elifoğlu ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerle uçurtma etkinliği ve mangal etkinliği düzenledi. Etkinlikte ilk kez uçurtma uçurtan çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Kübra öğretmenle birlikte müzik eşliğinde oynamaları halay çekmeleri etkinliğe daha da bir neşe kattı. Etkinliğe, Karkamış Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Kendirci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür ederek, çok eğlendiklerini, ilk kez uçurtma uçurduklarını belirterek, mutluluklarını dile getirdi.