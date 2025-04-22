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Çocuklar 23 Nisan'da Makam Koltuklarına Oturdu

Çocuklar 23 Nisan'da Makam Koltuklarına Oturdu
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Samsun'un Yakakent İlçesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar, makam koltuklarına oturarak symbolik ziyaretler gerçekleştirdi.

Samsun'un Yakakent İlçesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde makam koltukları çocuklara devredildi.

Yakakent 100. Yıl İlkokulu ve Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Yakakent Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığını ile kamu kurumlarını ziyaret etti.

Kaymakamlık koltuğunu Zeynep Zümra İlhan, Belediye Başkanlığı koltuğuna Sena Nur Baş temsili olarak oturdu.

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Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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