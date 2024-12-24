Üye Girişi
Haberler
Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
12 kişinin can verdiği fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş! İşte o anlar
Mühimmat fabrikasındaki patlama ilk değilmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
Türkiye sınırında gece yarısı tehlikeli girişim
Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Bakan Tekin'e protesto şoku! Haykırışları salonu inletti

İlk kez uygulanacak! 23 Nisan etkinlikleri bu yıl çocuklara emanet

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 2025 yılı kutlama etkinliklerini, 81 ilden seçilen çocuklardan oluşan "23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu"nun planlayacağını açıkladı. Öğrencilerin liderlik ve işbirliği becerilerini desteklemeyi hedefleyen uygulama ilk kez hayata geçirilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku ve katılımla kutlanıyor. MEB, aldığı kararla bu yıl Çocuk Bayramı'nı gerçek sahiplerine emanet etti.

ETKİNLİKLERİ İLK KEZ ÇOCUKLAR PLANLAYACAK

MEB, 2025 yılında kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini 81 ilden seçilen çocuklardan oluşan "23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu" tarafından planlanacağını bildirdi. Bakanlıkça ilk kez uygulamaya sokulan karar doğrultusunda Türkiye genelinde yapılacak kutlama etkinliklerinin planlanması öğrenciler tarafından yapılacak. Bu kapsamda 81 ilden seçilen öğrenciler sürece dahil edilecek ve etkinlikleri planlayacak.

ÇOCUKLARIN LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK HEDEFLENİYOR

Toplumsal etkinliklerde söz sahibi olmalarını vurgulamak, liderlik becerilerini geliştirmek ve sürece dahil olmalarını desteklemek amacıyla 81 ilden seçilen öğrencilerle oluşturulacak kurul, TBMM himayelerinde gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile MEB tarafından düzenlenecek etkinliklerin planlanmasında söz sahibi olacak.

HER ÖĞRENCİYE DANIŞMAN ÖĞRETMEN EŞLİK EDECEK

İl milli eğitim müdürlüklerince, işbirliği yapma becerisi yüksek, iletişime açık ve sorumluluk almayı seven öğrenciler belirlenecek ve her öğrenciye bir danışman öğretmen eşlik edecek.

İlk kez uygulanacak! 23 Nisan etkinlikleri bu yıl çocuklara emanet
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
img

Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
img

Ödül törenine damga vuran sözlerine yıllar sonra açıklık getirdi
img

Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

İşte geleceğin yöneticileri. Çocuklara öz güven aşılar bu uygulama. uyduruk 23 nisan 19 mayıs gösterileri yerine daha mantıklı eğitimci uygulmaalar kim düşündüyse teşekkür

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ | Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye var mı? Timur Noyan öldü mü? Timur Noyan neden öldü, hastalığı neydi? Timur Noyan kimdir? Timur Noyan kaç yaşında, nereli? Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.