Haberler

Çocuk Sempozyumu'nda Bağımlılık ve Koruyucu Yaklaşımlar Ele Alındı

Çocuk Sempozyumu'nda Bağımlılık ve Koruyucu Yaklaşımlar Ele Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen Çocuk Sempozyumu'nda, bağımlılık olgusunun risk faktörleri ve koruyucu yaklaşımlar uzmanlar tarafından tartışıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mahmut Yaran, bağımlılığın çok boyutlu bir sosyal sorun olduğunu vurguladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından Çocuk Sempozyumu'nun ikincisi, bu yıl "Çocuk ve Gençlerin Dünyasında Bağımlılık: Riskler ve Koruyucu Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirildi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirilen sempozyumda, çocuk ve gençlerde bağımlılık olgusuna ilişkin risk faktörleri, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar ile iyi uygulama örnekleri bilimsel ve disiplinler arası bir bakış açısıyla incelendi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mahmut Yaran, bağımlılığın yalnızca bireyin sorunu olmadığını, ailenin, çevrenin ve toplumun da içinde yer aldığı çok boyutlu bir sosyal sorun olduğunu kaydetti. Sosyal hizmet disiplininin bu konuda hem önleyici hem de destekleyici çalışmalarıyla önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Yaran, ayrıca Etik ve Sosyal Hizmet Topluluğu'nun "Sosyal Hizmette Dijital Empati" başlıklı projesinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandığını ifade etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercümend Ersanlı ise bağımlılık denildiğinde artık sadece madde kullanımının değil, teknoloji, oyun ve sosyal medya gibi davranışsal bağımlılıkların da dikkat çektiğini vurguladı.

Ersanlı, bağımlılıkla mücadelenin sadece klinik bir süreç olmayıp, aynı zamanda hak temelli bir çocuk koruma meselesi olduğunu ve güvenli bir aile ortamı ile kapsayıcı sosyal hizmet ağının kurulmasının ortak sorumlulukları olduğunu aktardı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Arabacı da bağımlılığın bireysel bir sorun olmanın ötesinde, kişinin iradesini, ailesini ve geleceğini ipotek altına alması anlamına geldiğini belirtti. Arabacı, toplum olarak var olabilmek için sistematik düşünebilen, sorgulayan ve üretken bir gençliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa Çağatay Erol tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Sempozyumda, alanında uzman akademisyenlerce "Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılık Olgusuna Genel Bakış", "Bağımlılıkla Mücadelede Tedavi ve Koruyucu Yaklaşımlar" ve "Bağımlılıkla Mücadelede Disiplinlerarası İş Birliği" konulu sunum gerçekleştirildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği "Çocuk Sempozyumu 2025", soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj

Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür, satır arasında PKK'ya mesaj
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.