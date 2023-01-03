Çocuk pornografisini önleme kuruluşu, çocuğa cinsel istismarı ortaya çıkardı

AMERİKA merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan kuruluş tarafından, IP adresi takip edilerek çocuk pornosu görüntüleri indirdiği tespit edilen A.H.T.'nin (41), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 10 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan, bilgisayar ve cep telefonunda onlarca çocuk pornosu görüntüsü tespit edilen A.H.T., 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Amerika merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan uluslararası kuruluş tarafından, A.H.T.'nin kullandığı IP adresinden çocuk pornosu görüntüleri indirildiği tespit edilip, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.H.T.'nin cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Teknik incelemeler sonucunda şüphelinin bilgisayar ve cep telefonunda kayıtlı çok sayıda çocuk pornosu ve çocukların kullanıldığı çok sayıda pornografik görüntü tespit edildi. Ayrıca A.H.T'nin dijital materyallerinde oğlu O.E.T'ye (10) ait pek çok cinsel görüntüye rastlandı. Şüphelinin oğluna cinsel istismarda bulunurken çektiği görüntüler de tespit edildi. Ankara Şehir Hastanesi Adli Tıp Kliniği'nden 3 Ekim 2022 tarihinde alınan raporda da O.E.T. nin birden fazla cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

Öte yandan sanık A.H.T, diğer oğlu S.T.'ye (15) yönelik 'cinsel istismar' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından açılan davada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.