Samsun merkezli 'çocuk müstehcenliği' suçu soruşturmasında 17 şüpheli adliyede

SAMSUN merkezli 19 ilde düzenlenen 'Çocuk müstehcenliği' suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çocuk müstehcenliğine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 6 Ocak'ta Samsun merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 40 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde ekiplerin yaptığı aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 20'si, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, 17'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün de 20 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgusu sonrası salıverildi, 17'si adliyeye sevk edildi.