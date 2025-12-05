Çydd: "Çocuklar, Tarlada Değil Sınıfta; Fabrikada Değil Okul Bahçesinde Olmalı"

ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden (ÇYDD), MESEM'lerde meydana gelen çocuk işçi cinayetlerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İSİG Eylül 2023–Ağustos 2024 dönemine ilişkin Çocuk İş Cinayetleri Raporuna göre 9'u MESEM'e kayıtlı olmak üzere 66 çocuk işçi, iş cinayetleri nedeniyle hayatını kaybetti. Bu tablo, çocuk işçiliğiyle mücadelenin daha fazla ertelenemeyecek kadar hayati olduğunu tüm topluma bir kez daha hatırlatmakta. Çocuklar, tarlada değil sınıfta; fabrikada değil okul bahçesinde olmalı" ifadeleri kullanıldı.

ÇYDD, MESEM'lerde meydana gelen çocuk işçi cinayetlerine ilişkin bir bildiri yayınladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerin haftanın büyük bölümünü iş yerlerinde geçirdiği bir sistem olan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM), eğitimle mesleki gelişim arasındaki dengeyi gözetmek yerine çocukları erken yaşta üretim süreçlerinin içine çeken bir mekanizmaya dönüşmüş durumda. Çocukların hangi sektörlerde yoğunlaştığına, hangi illerde çalıştığına veya MESEM kapsamındaki işletmelerin sayısına dair resmi verilere ulaşılmaması, sistemin şeffaflıktan ne kadar uzak ilerlediğini açıkça gösteriyor. Sanayi ve hizmet odaklı üretimin ağırlık kazanmasıyla birlikte MESEM öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlara yönlendirildiği basına yansıyan olaylarla da doğrulanıyor. Eğitim sürecinin iş yerlerinin ihtiyaçlarına göre şekillenmesi ise çocukları korumasız bırakıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) Eylül 2023–Ağustos 2024 dönemine ilişkin Çocuk İş Cinayetleri Raporu, bu tabloyu çarpıcı biçimde yansıtmakta. Rapora göre bu süreçte 9'u MESEM'e kayıtlı olmak üzere 66 çocuk işçi, iş cinayetleri nedeniyle hayatını kaybetti. 2023–2024 ve 2024–2025 eğitim öğretim dönemleri birlikte değerlendirildiğinde ise en az 15 MESEM öğrencisinin sanayi ve inşaat gibi yüksek riskli sektörlerde çalışırken hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Bu veriler, MESEM'in çocukları tehlikeli çalışma ortamlarına iten bir yapıya dönüştüğünü ortaya koyuyor.

Bu tablo, çocuk işçiliğiyle mücadelenin daha fazla ertelenemeyecek kadar hayati olduğunu tüm topluma bir kez daha hatırlatmakta. Her çocuğun yaşam hakkı vardır; oyun oynamaya, hayal kurmaya, okula gitmeye hakkı vardır. Çocuklar, tarlada değil sınıfta; fabrikada değil okul bahçesinde olmalıdır.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, çocuk işçiliğinin son bulması ve her çocuğun eşit, nitelikli eğitime erişmesi için mücadelemizi sürdürüyor; bu amaçla başlattığımız Üretimden Yeniden Eğitime Projesi'ne (ÜYEP) 2013 yılından beri devam ediyoruz. Proje kapsamında, 157 çocuğun yeniden eğitim hayatına dönmesine katkıda bulunduk. Çocukların hayatı, hayalleri ve geleceği için herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz. Çocuklar tüm toplumun ortak sorumluluğudur."