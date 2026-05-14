Vezirköprü'de "Bir Çocuğun Hakkı, Herkesin Sorumluluğu" etkinliği yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri tarafından 'Bir Çocuğun Hakkı, Herkesin Sorumluluğu' temasıyla çocuk ihmal ve istismarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine temel korunma becerileri öğretildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tarafından çocuk ihmal ve istismarına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Vezirköprü MYO Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen etkinlik, "Bir Çocuğun Hakkı, Herkesin Sorumluluğu" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, öğretim görevlisi Osman Senai Doğan yürütücülüğünde yapıldı.

Etkinlikte okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklara, istemedikleri durumlarla karşılaştıklarında tepki verme, yardım isteme, bulunduğu ortamdan uzaklaşma ve yaşadıklarını güvendikleri kişilerle paylaşma gibi temel korunma becerileri anlatıldı.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Vezirköprü MYO Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 11 okuldan 22 öğretmen eşliğinde yaklaşık 160 öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca
