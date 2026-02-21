Haberler

Yanındaki çocuğa dükkanın önündeki paspas ve kovayı çaldırdı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kadın, 10 yaşındaki çocuğa yanındaki dükkanın önündeki paspas ve kovayı çaldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 10 yaşlarındaki çocuk, yanındaki kadının yönlendirmesi üzerine, bir dükkanın önündeki paspas ve kovayı çaldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 06.38'de Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın yanındaki 10 yaşlarındaki çocukla yürürken yol kenarındaki kuru kahve satışı yapılan dükkanın önündeki paspas ve kovayı fark etti. Bir süre sonra duran kadın kova ve paspası yanındaki çocuğa göstererek, alması için yönlendirdi. Çocuk, kapalı olan dükkanın önündeki kova ve paspası çaldı. Ardından kadın ve çocuk, uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti