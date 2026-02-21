Yanındaki çocuğa dükkanın önündeki paspas ve kovayı çaldırdı; o anlar kamerada

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 10 yaşlarındaki çocuk, yanındaki kadının yönlendirmesi üzerine, bir dükkanın önündeki paspas ve kovayı çaldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 06.38'de Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın yanındaki 10 yaşlarındaki çocukla yürürken yol kenarındaki kuru kahve satışı yapılan dükkanın önündeki paspas ve kovayı fark etti. Bir süre sonra duran kadın kova ve paspası yanındaki çocuğa göstererek, alması için yönlendirdi. Çocuk, kapalı olan dükkanın önündeki kova ve paspası çaldı. Ardından kadın ve çocuk, uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı