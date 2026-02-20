Haberler

Kozluk'ta doktora teşekkür belgesi verildi

Batman'da Kozluk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Çelik Fişek, hasta memnuniyetine katkılarından dolayı teşekkür belgesi aldı.

Batman'da Kozluk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Çelik Fişek'e teşekkür belgesi verildi.

Fişek, hasta ve hasta yakınlarından gelen genel memnuniyet bildirimleri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan değerlendirmeler doğrultusunda teşekkür belgesine layık görüldü.

Hastane Başhekimi Dr. Fırat Güneş tarafından Fişek'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA / Metin Özmen
