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Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler

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Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler

FATİH'te, bir süre takip ettiği 17 yaşındaki H.A.T'yi taciz ettiği iddia edilen A.Y. (48) çevredekiler tarafından yakalanıp, darbedildi.

FATİH'te, bir süre takip ettiği 17 yaşındaki H.A.T'yi taciz ettiği iddia edilen A.Y. (48) çevredekiler tarafından yakalanıp, darbedildi. Şüpheli gelen polis ekiplerine teslim edildi. Taciz şüphelisinin yakalanıp darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen çarşamba saat 11.00 sıralarında Fatih'te yaşandı. İddiaya göre, 48 yaşındaki A.Y., 17 yaşındaki H.A.T., 7 yaşındaki kardeşi ve annesi A.T.'yi takip etmeye başladı. Şüpheli, yaklaşarak 17 yaşındaki H.A.T.'ye fiziksel tacizde bulundu. H.A.T.'nin  çığlık atması üzerine yoldan geçen otomobil ve motosiklet sürücüsü şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Sürücülerin kendisine doğru geldiğini gören şüpheli, kaçmaya başladı. Çevredekilerin de katılımıyla yakalanan A.Y., yere yatırılıp darbedildi. A.Y., aldığı tekme ve yumruklarla yaralandı. Şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Taciz edilen genç kız ve annesi şüpheliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli A.Y., adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çevredekiler tarafından darbedilen A.Y., "Bir daha yapmayacağım, erkek sözü bir daha yapmayacağım" dedi.

Şüpheliyi yakalayanlardan Salih Özdemir,  "Kadınların çığlığını duyduk, geldik ve yakaladık. İş yerimiz burası olduğu için müdahale ettik. Daha önce buralarda görmedik, tanımıyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Güncel Haberler

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